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Стало известно, будут ли работать банки на Пасхальные праздники

15.04.20 17:46
НБУ / Фото из открытых источников
НБУ / Фото из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о графике работы банков на Пасхальные праздники. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля. Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине», – говорится в сообщении НБУ

.Ранее сообщалось, что Украина может позволить себе увеличить дефицит бюджета.

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