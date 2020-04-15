Коронавирус: Украинцы больше всего боятся, что заразиться могут их близкие (Инфографика)

Лично заразится коронавирусом боятся 25% украинцев, при этом наибольшие страхи граждан связаны с тем, что заразиться могут их близкие. Таковы данные первой волны исследования «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которое проводилось 10-11 апреля.

Большинство украинцев в период карантина испытывают неуверенность (39% респондентов) и надежду (37%). Уровень неуверенности, так же, как и надежды выше у женщин и более старшего возраста.

Наибольшие страхи украинцев – это страх, что заразятся близкие (66%), страх отсутствия необходимой медицинской помощи (48%), а также страх ухудшения экономической ситуации (37%).

Лично заразиться коронавирусом боятся 25% украинцев. Страх лично заразиться выше среди женщин, чем у мужчин.

Только 14% украинцев считают коронавирус очень серьезной угрозой лично для себя. В то же время, уже 35% опрошенных считают коронавирус серьезной угрозой для жителей Украины и 73% – серьезной угрозой для экономики Украины.

Во время коронавируса украинцы готовы проявлять социальную солидарность и помогать другим. 11% респондентов – уже оказывают такую помощь, 54% готовы помогать. Больше всего помогает и готова помогать молодежь.

При возникновении симптомов, похожих на коронавирус, большинство украинцев утверждают, обратятся к семейному врачу или в «скорую помощь». Каждый десятый уже обращался за медицинской помощью в течение последних недель, при этом каждое 5 обращение было связано с подозрением на коронавирус. Большинство тех, кто обращался за помощью, высоко оценили качество предоставления услуг.

Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 10-11 апреля, методом самозаполнения. Объем выборки – 986 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением выше 50 тыс. чел. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

«Градус здоровья Украины. Обратная связь» – это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Онлайн-анкетирование проводится в приложении «Gradus: социология в смартфоне».