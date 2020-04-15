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Борьба с COVID-19: Украина передала Италии 5 тонн средств дезинфекции

15.04.20 17:58

Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины, сообщает «РБК – Украина».

Сообщается, что сегодня утром груз с дезинфицирующей жидкостью был отправлен самолетом в Рим.

«Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общим весом 5 тонн. Как и раньше, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире», – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Напомним, что 4 апреля самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19.

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