Прохожие спасли жителя Славянска с тяжелым ножевым ранением (Фото)

Сообщение о ранении 50-летнего жителя Славянска (Донецкая обл.) поступило в полицию из хирургического отделения городской больницы. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Славянского райотдела.

Около 20:00 мужчину в тяжелом состоянии обнаружили на скамейке прохожие, которые и вызвали медиков.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили следы крови, которые привели их к подъезду, а затем – в одну из квартир. Как оказалось, жилье снимал пострадавший. На момент визита правоохранителей оно оказалось пустым.

В дальнейшем оперативники выяснили, что к ножевому ранению мужчины причастна его 39-летняя знакомая. Женщина, которая работала продавцом в местном магазине, исчезла. За сутки ее местонахождение было установлено.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений начато досудебное расследование по ст. 121 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.