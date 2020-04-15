На Донетчине за жестокое убийство человека с инвалидностью злоумышленник получил пожизненное

В Донецкой области, поддержав позицию прокуратуры, Верховный суд поставил точку в уголовном производстве в отношении 53-летнего гражданина Российской Федерации, который в Мариуполе убил топором прикованного к постели инвалида, украл его имущество, и едва не лишил жизни его сиделку. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что речь идет о событиях марта 2015 года. Мужчина вошел в квартиру своего 67-летнего знакомого с инвалидностью, который находился в беспомощном состоянии, и много раз ударил его ножом и топором. Убедившись, что знакомый умер, нападающий забрал его мобильный телефон и собирался уйти из квартиры, однако увидел на пороге женщину, которая занималась пострадавшим. Злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком и топором, однако она смогла вырваться и позвать на помощь.

В декабре 2016 года Ильичевский районный суд Мариуполя признал преступника виновным по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 3 ст. 15 пп. 9, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Жалоба стороны защиты Донецким апелляционным судом была оставлена без изменений, однако, и в дальнейшем пытаясь избежать наказания, осужденный подал кассационную жалобу в Верховный суд, которым постановление апелляционной инстанции отменено из-за того, что суд не предоставил гражданину РФ переводчика.

По результатам нового рассмотрения в апелляционном суде приговор оставлен без изменений, а очередная кассационная жалоба стороны защиты – без удовлетворения. Теперь, остаток своей жизни осужденный проведет за решеткой.