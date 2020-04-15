«Дія»: ID-карта и загранпаспорт в смартфоне стали официальными документами

Украина – первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов. Сегодня, 15 апреля, юридическая сила электронных ID-карт и зарубежного биометрического паспорта определена постановлением Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія».

«Паспорта в "Дії" являются цифровыми аналогами оригинальных документов. Используйте их в ситуациях, где вам нужен обычный паспорт гражданина Украины – в пределах страны», – говорится в сообщени.

По сообщению пресс-службы Министерства цифровой трансформации Украины, КМУ принял постановление «О реализации экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде».

«Все украинцы смогут пользоваться цифровыми документами после официального релиза паспортов. Сейчас они доступны только для бета-тестеров. Пока их тестируют более 17 тыс. граждан. Электронные версии ID-карты и зарубежного биометрического паспорта будут доступны в мобильном приложении "Дія"», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в условиях карантина это особенно актуально, ведь цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай, если остановит полиция.

Кроме того, по электронному паспорту в пределах страны можно путешествовать самолетом или поездом, получать почтовые услуги и проводить банковские операции. Также по паспорту в мобильном приложении «Дія» можно подтвердить достижение совершеннолетия при покупке в магазине сигарет или алкоголя. Получить медицинские, гостиничные услуги или предъявить правоохранительным органам.

По цифровому паспорту можно воспользоваться библиотекой, получить услуги связи, входить в админздания и получать государственные услуги в ЦПАУ, на портале «Дія» или для получения средств при возврате товара.

Все документы в мобильном приложении «Дія» действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского удостоверения или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью загранпаспорта, который есть в «Дії».

«Цифровой паспорт – более надежный, чем бумажный, и не менее надежный, чем пластиковый. Каждый час мобильное приложение "Дія" обновляет информацию о документах в реестрах, а каждые три минуты формируется уникальный QR-код, по которому с любого смартфона, где установлена "Дія", можно проверить паспорт», – резюмировали в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, что на портале государственных услуг «Дія» уже можно получить 27 публичных услуг онлайн. Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров.