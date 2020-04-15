В ОБСЕ назвали горячие точки на Донбассе в 2020 году (Инфографика)

На Донбассе за первые 3 месяца 2020 года количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии разграничения, было на 25% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 15 апреля.

При этом количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, увеличилось в 7 раз. «Большинство из них были зафиксированы в районе, ограниченном населенными пунктами Попасная, Золотое, Голубовское, Крымское», – говорится в отчете.

По данным ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в I квартале 2020 года, было сосредоточено в пяти горячих точках вдоль линии разграничения (около 90% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня):

район, ограниченный населенными пунктами Попасная, Золотое, Голубовское и Крымское;

районы к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска;

районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя;

треугольник Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт;

западная и северная окраина Горловки.

«Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за пределами зоны безопасности, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой. В I квартале 2020 года СММ зафиксировала около 800 таких нарушений (1,3% от общего количества), из которых 89% в неподконтрольных правительству районах», – говорится в отчете.

Как уточняется, около 42% всех нарушений режима прекращения огня зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких наблюдений были камеры СММ и информация, полученная от наблюдателей на передовых патрульных базах Миссии. В светлое время суток большинство наблюдений осуществлено патрулями на местах.

В I квартале 2020 года Миссия зафиксировала 400 единиц вооружения, размещенных с нарушение согласованных линий отвода, что приблизительно на 30% меньше, чем в предыдущем квартале. «Около 80% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах, около 20% – в подконтрольных», – отмечается в отчете.

Также в I квартале 2020 года наблюдатели почти 350 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения СММ, которые не были связаны с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов. «Это на 28% меньше, чем в предыдущем квартале. Подавляющее большинство таких ограничений зафиксировано в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей (97% всех случаев). Более того, начиная с 21 марта СММ начала сталкиваться с отказами в пересечении линии разграничения на блокпостах вооруженных формирований возле официальных пунктов пересечения как в Донецкой, так и в Луганской областях», – уточняется в отчете.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 28 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.