Пандемия коронавируса: Украина потребовала от России защитить население ОРДЛО

В условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19, Министерство иностранных дел Украины (МИД) выражает обеспокоенность состоянием обеспечения защиты жизни и здоровья населения аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сегодня, 15 апреля, говорится в заявлении МИД Украины «Относительно требований к РФ как государству-оккупанту обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19».

«Продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации исключает непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупационной администрацией доступа СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, усложняется также и помощь со стороны международного сообщества», – говорится в сообщении.

В МИД в очередной раз отметили обязательство Российской Федерации «как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения этих территорий».

«В частности, согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационная государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, должны принимать профилактические и предупредительные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий», – отмечается в сообщении.

В МИД Украины требуют от Российской Федерации регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно неподконтрольных украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией. «Призываем РФ также обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины, предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного Комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследование и лечение, а также предоставление гуманитарной помощи», – уточняется в заявлении.

«Призываем международное сообщество способствовать разблокированию Россией доступа к временно оккупированным территориям Украины для предоставления такой помощи», – говорится в заявлении МИД.