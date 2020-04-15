Фонд Рината Ахметова передал медикам Киева 25 тыс. тестов для выявления коронавируса

Сегодня, 15 апреля, Киев получил 25 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это часть из 300 тыс. тестов, переданных стране Фондом Рината Ахметова в рамках национальной кампании по борьбе с эпидемией COVID-19. Их получат медицинские учреждения столицы – больницы, центры первичной медико-санитарной помощи, роддома. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Коронавирус – общенациональная проблема. Сегодня под угрозой – каждый украинец. Однако есть регионы, где эпидемия развивается быстрее, чем в стране в целом. И Киев в их числе. В столице проживает более 15% от общего числа украинцев, зараженных коронавирусом. Тесты, которые передаются медикам сегодня, помогут быстро проверять людей из групп риска, прежде всего – с симптомами COVID, изолировать и лечить заболевших, чтобы не дать вирусу распространяться. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией 300 млн грн», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Принимая сертификат о благотворительной передаче 25 тыс. экспресс-тестов, директор Департамента здравоохранения Киевской КГГА Валентина Гинзбург поблагодарила Фонд Рината Ахметова за вклад в борьбу с коронавирусом и отметила, насколько важна экспресс-диагностика коронавируса в столице: «Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова. Город Киев первым в стране начал делать пациентам экспресс-тесты, и сейчас такая помощь Фонда позволит каждому лечебно-профилактическому учреждению увеличить количество тестирований. Эпидемия коронавируса – это всемирная беда, и я надеюсь, это не последняя помощь Фонда».

Она также подчеркнула, что на сегодня врачи во всем мире признают, что подключать пациента к аппарату ИВЛ, нужно только в критическом состоянии. Поэтому раннее выявление и лечение играют ключевую роль не только в распространении коронавируса, но и в успешном лечении заразившихся.

25 тыс. тестов будут распределены между опорными больницами Киева, а также – что особо важно – их получат амбулатории и родильные дома.

Главный врач Киевского городского роддома № 5 Дмитрий Говсеев поблагодарил Фонд Рината Ахметова и рассказал, как столица заботится о здоровье и безопасности новорожденных киевлян, их мам, а также женщин, которые готовятся стать мамами. «Спасибо Фонду за «быстрые тесты». Мы первыми начали проводить экспресс-тестирование. В Киеве создана эффективная логистическая система тестирования беременных и других пациентов. Кажущаяся высокой цифра количества зараженных просто показывает реальную ситуацию, поскольку тестированием охвачено много людей», – сказал Говсеев

Часть экспресс-тестов, полученных от Фонда Рината Ахметова, направят в центры предоставления первичной медицинской помощи. Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Рейф отметила, что это – передовая коронавирусного фронта, и помощь Фонда Рината Ахметова просто неоценима. «Экспресс-тесты у нас делают мобильные бригады, которые проводят исследования на выездах, дома у пациентов. Это позволяет своевременно выявлять и госпитализировать заболевших, что в свою очередь позволяет защитить от угрозы заражения других людей и в том числе врачей. Поэтому большое спасибо Фонду за такое сотрудничество», – отметила Рейф.

Киев стал 8-м регионом Украины, получившим диагностические тесты от Фонда. Ранее такие тесты были переданы государственным больницам во Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

В пресс-службе напомнили, что 6 апреля Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов. Из них 15 тыс. поступили медикам Мариуполя. 9 апреля Запорожская область получила 30 тыс. экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова и Метинвест. От Фонда и ДТЭК 30 тыс. экспресс-тестов направлены в Луганскую область, еще 10 000 экспресс-тестов – в Ивано-Франковскую и 30 тыс. – во Львовскую области. Также Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ПУМБ передали медикам Львова средства спецзащиты. 13 апреля в Донецкую область поступил второй транш помощи – еще 50 тыс. тестов. И 30 тыс. тестов получила Днепропетровская область.

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.