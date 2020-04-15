RU
Все новости

В ПФУ рассказали, где большинство пенсионеров получают выплаты

15.04.20 20:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство пенсионеров (66,4%) получают пенсионные выплаты через банки. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, в банках получают 7,5 млн человек. В частности, в «ПриватБанке» получают выплаты 51,5% пенсионеров, в «Ощадбанке» – 37,4%, в «Райффайзен банка Аваль» – 4,9%. На другие банки приходится 6,2% рынка.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Напомним, в Украине утвердили показатель средней заработной платы для начисления пенсии за февраль 2020 года.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк