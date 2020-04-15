В «ДНР» назвали дату обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и «ДНР» должен состояться завтра, 16 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, со ссылкой на «омбудсмена ДНР» сообщает российское РИА Новости.

«Обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться завтра 16 апреля», – заявила Морозова.

Сообщается также, что в «ЛНР» провели все мероприятия по процессуальной очистке удерживаемых лиц, которых могут передать на подконтрольную украинской власти территорию в рамках планируемого обмена, сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева.

Ранее сообщалось, что жительницу Кальмиусского (до переименования – Комсомольское, Старобешевский район Донецкой области) Елену Федорук в «ДНР» незаконно приговорили к 11 годам заключения. Ее дочь Юлия собирает информацию о ней буквально по крупицам. Но тяжелее всего девушке осознавать, что ее мамы нет в списках на обмен.