На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области сегодня, 15 апреля, выявили еще 4 случая заболевания COVID-19.

Как сообщают местные интернет-ресурсы о ссылкой на «министерство здравоохранения ДНР», все четверо заболевших из числа контактов с пациентами, инфицированными ранее.

Все четверо являются носителями вируса без проявления симптомов.

Всего по состоянию на 18:00 15 апреля в «ДНР» зарегистрировано 26 случаев инфицирования COVID-19, из них 2 выписаны из медучреждения после полного выздоровления.

Напомним, что в «ДНР» коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 2 медицинских работника.