Украина после карантина: Сколько времени уйдет на восстановление экономики

При самом оптимистическом сценарии Украина может стать на путь восстановления в конце лета-начале осени. На восстановление уйдет минимум год. Такое предположение сделал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передает «Слово і Діло».

Эксперт подчеркнул, что процесс восстановления, как правило, занимает гораздо больше времени, чем путь падения.

По его словам, многое зависит от того, сколько будет «падать» Украина и Европа, поскольку Европа сейчас – наш основной торговый партнер. От нее многое зависит, в том числе финансовая помощь. «Однако многое зависит и от того, что и как Украина будет делать. Если продолжим жить запретительными мерами, процесс падения будет гораздо больнее и продолжительнее. В таком случае из кризиса будет выйти намного сложнее», – считает Юрчишин.

Он обратил внимание на модели выхода из кризиса, которые рассматривают в других странах, в частности в США и Китае. «Модель предполагает глубокое падение на протяжении квартала и в следующий квартал достаточно быстрое восстановление. Например, Китай в первом квартале упал на 20-30%. Ожидается, что во втором квартале китайцы эти потери быстро восстановят», – рассказал экономист.

Он также заметил, что в США рассматривают более смещенный график, как и в Европе. «Если эта модель справедлива, и Европа к середине лета оправится, то при условии активной и стимулирующей политики в Украине экономика выйдет на процесс восстановления в конце лета-начале осени», – предположил экономист.

При этом, Юрчишин уточнил, что данные сроки – только начало пути восстановления, который не будет быстрым. «Минимум год нам потребуется на то, чтобы наладить транспортное сообщение, логистику, найти поставщиков либо договориться со старыми. При этом, мы понимаем, что данный сценарий оптимистический», – резюмировал Василий Юрчишин.