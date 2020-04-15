Калкан и пеленгас: На Донетчине нелегальный улов браконьеров нанес ущерб в 12 тыс. грн

В районе поселка Ялта (Мангушский р-н, Донецкая обл.) в течение суток из вод Азовского моря правоохранители достали браконьерские сети с уловом калкана и пеленгаса. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Браконьерские сети нашли неподалеку от места, где накануне задержали нарушителей пограничного режима, которые вернулись с промысла с уловом 1 345 азовских калканов», – говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований. Эксперт-ихтиолог установил, что нелегальный улов принес государству ущерб почти 1 млн 220 тыс. грн.

После задержания нарушителей с рыбой правоохранители направились на катере в море, где нашли и изъяли 450 метров сетки, в которой было 5 пеленгаса и 10 азовских калканов. По оценке ихтиолога, на этот раз нанесенный государству ущерб составил около 12 тыс. грн.

Запрещенные орудия лова и улов, в рамках уголовного производства, изъяты следователем полиции.