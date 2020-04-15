В «ДНР» в реанимации находится одна пациентка с коронавирусом

В «ДНР» одна из заболевших коронавирусом находится в реанимации клинической Рудничной больницы Макеевки.

Как рассказала главврач больницы Анна Рудниченко, медучреждение изначально было определено для тех зараженных коронавирусом, которым требуется аппаратное дыхание. То есть это пациенты с тяжелой формой болезни.

«На сегодня у нас в реанимации действительно находится пациентка, которая потребовала помощи, но сейчас она в стабильном состоянии. Она не температурит, отключена от аппаратного дыхания. Практически без кислородной поддержки. То есть уже восстанавливаются функции органов дыхания», – сказала Рудниченко.

«В ближайшие дни ее состояние стабилизируется до относительно удовлетворительного», – прогнозирует главврач.

Напомним, что всего по состоянию на 18:00 15 апреля в «ДНР» зарегистрировано 26 случаев инфицирования COVID-19, из них 2 выписаны из медучреждения после полного выздоровления.