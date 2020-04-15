МОН разместит информацию об изменениях в связи с коронавирусом на одном сайте

Все изменения в образовательном процессе, которые внедрены в связи с карантином, теперь собраны на отдельном информационном ресурсе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщае пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

В частности, здесь размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании.

«С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменениям можно ознакомиться на отдельном инфоресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН. Мы благодарны партнерам из швейцарско-украинского проекта DECIDE за поддержку инициативы, которая пригодится и педагогам, и родителям с учениками, и тем, кто следит за ситуацией с карантином в Украине», – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Инфоресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей. В частности, здесь размещена актуальная информация о завершении учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании.

Сайт также содержит полезную информацию для педагогов – по режиму работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнении классных журналов, инструментов для дистанционного обучения и тому подобное. На Инфоресурсе также собрано контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.