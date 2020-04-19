В 10 раз меньше: Переселенке, ставшей бездомной из-за войны, не удалось получить надлежащую компенсацию

Переселенка Нина Панфилова, жилье которой во временно неподконтрольном украинской власти Шахтерске (Донецкая обл.) было разрушено боевыми действиями, получила в 10 раз меньше той суммы компенсации, которую просила в суде. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

«67-летняя Нина Панфилова из Шахтерска – одна из тысяч переселенцев, чье жилье было полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ. В ночь со 2 на 3 августа 2014 года во время сильного обстрела в ее квартиру попал снаряд. В это время женщина пряталась в подвале. К счастью, никто из жителей не пострадал, однако от масштабного пожара квартира выгорела дотла. За одну ночь Нина Юрьевна осталась ни с чем», – говорится в сообщении.

Сейчас женщина снимает комнату в общежитии в Запорожье, а юристы ПГ «СИЧ» защищают ее права на компенсацию в суде. Основания для такой компенсации у женщины есть. Однако, решение суда не удовлетворило ни юристов, ни саму пострадавшую.

Так, 25 марта Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу переселенки Нины Панфиловой и обязал государство выплатить ей компенсацию в размере 50 тыс. грн. Суды предыдущих инстанции были категоричными и принимали решение не в пользу пострадавшей. Постановление же Верховного суда уже вступило в силу и обжалованию не подлежит.

По словам юриста Марины Киптилая, за более 5 лет военных действий на востоке государство не разработало действенного механизма предоставления компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. «Изменения в "Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства" фактически являются дискриминационными, поскольку не распространяются на вынужденных переселенцев и лиц, имущество которых осталось на неподконтрольных территориях. Также они не обеспечивают даже минимальных гарантий восстановления права собственности, ведь сумма возмещения ограничивается 300 тыс. грн», – сказала она.

Кроме того, как уточняет юрист, выплата компенсации за разрушенное имущество также осложняется и отсутствием единого реестра разрушенного имущества и подсчета бюджетных средств, необходимых для выплаты компенсации. «Именно об отсутствии механизма компенсации за разрушенное или поврежденное имущество и говорится в постановлении Верховного суда по делу Панфиловой, и, как следствие – отсутствие законных ожиданий на такую ​​компенсацию. Так, в решении Верховного суда говорится, что в законодательстве Украины отсутствует не только процедура выплаты возмещения, но и четкие условия, необходимые для предъявления имущественного требования к государству», – рассказала правозащитница.

При принятии решения Верховный суд ссылается на п. 42 решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 24.04.2014 года по делу «Будченко против Украины». «В нем Страсбургский суд согласился, что в этом деле требование существования компенсационного механизма преследует законную цель – защита имущественных прав работодателя заявителя. Иначе говоря – нет механизма – нет и выплат», – уточняется в сообщении.

Пенсионерка Нина Панфилова получила аж в 10 раз меньше той суммы компенсации, которую просила в суде. Сейчас по делу Панфиловой юристы правозащитной группы «СИЧ» решают вопрос о целесообразности подачи жалобы в ЕСПЧ.