На Луганщине ищут варианты по передаче переселенцам новых квартир

В Луганской области работают над вопросом по обеспечению жильем переселенцев. Об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, это сложный вопрос, потому что он не решится сегодня и сейчас. «Хотелось бы подойти к этому вопросу более взвешенно, потому что просто запустить строительство или реконструкцию здания так, как делали в Рубежном, то это не строительство для людей со статусом ВПЛ. Это просто кто-то хотел просто что-то построить. Не знаю мотивацию, но четкой цели отдать жилье для людей со статусом ВПЛ там не было», – сказал Гайдай.

Глава области сообщил, что уже несколько месяцев работает над вопросом, каким образом можно передать новые жилье в городах, где построены дома, будут построены, или где сейчас идет строительство. «Потому что в каждом городе есть своя очередь. И люди на первом, втором, третьем месте, когда придут и потребуют свою квартиру в построенном доме, будут юридически правы. Поэтому на данный момент мы ищем варианты, уже почти нашли ответ, каким образом мы сможем большинство квартир, которые будут построены в том или ином месте, без разницы Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, чтобы отдать людям со статусом ВПЛ. Плюс у нас на выходе квартиры, обещанные людям, которых боевики выгнали из дома. У нас таких 15 семей», – рассказал председатель ЛугОВГА.

Он уточнил, что на данный момент завершаются ремонтные работы в большинстве квартир. Уже через месяц первые 10 квартир будут переданы переселенцам. По 5 квартирам была задержка, потому что кроме домов нужно было делать ремонт крыш.