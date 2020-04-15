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ВНО-2020 может пройти по двум сценариям

15.04.20 21:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство образования и науки (МОН) из-за карантина в Украине подготовила два сценария проведения Внешнее независимого оценивания (ВНО). Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает «РБК – Украина».

По ее словам, ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

«МОН разработал минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО», – заявила Мандзий.

Ранее сообщалось, что все изменения в образовательном процессе, которые внедрены в связи с карантином, теперь собраны на отдельном информационном ресурсе

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