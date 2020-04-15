Правозащитники рассказали об инцидентах и несчастных случаях на КПВВ Донетчины в марте

В марте линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) граждане пересекли 593 тыс. раз. Количество пересечений резко снизилось на 386 тыс. по сравнению с февралем (тогда общее количество пересечений составило 979 тыс.) в связи с закрытием КПВВ с 22 марта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* за март 2020 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном сегодня, 15 апреля, на сайте организации.

За это время на КПВВ произошло несколько инцидентов и несчастных случаев.

Так, по информации правозащитников:

11 марта на КПВВ «Майорское» была зафиксирована смерть женщины 1953 г. р. В 15:30 она потеряла сознание, представители «ASAP RESCUE» начали проводить реанимационные действия, но спасти ее не удалось;

14 марта в районе КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина 1950 г.р, который двигался в автомобиле со стороны неподконтрольной части Донецкой области. Ему стало плохо после выхода из автомобиля, он упал и ударился головой;

4 марта на КПВВ «Новотроицкое» у пожилой женщины с болезнью Паркинсона произошло обострение в результате нервного срыва, когда представители фискальной службы проверяли ее багаж. Представители PUI оказали необходимую помощь, состояние женщины улучшилось, и монитор Фонда сопровождал ее к автобусу;

4 марта на КПВВ «Майорское» со стороны подконтрольной правительству территории у женщины, которая ждала разрешения на пересечение линии разграничения, случился инсульт. Представители «ASAP RESCUE» оказали ей необходимую помощь и доставили в центральную больницу Бахмута для дальнейшей госпитализации.

А с 22 марта все КПВВ приостановили свою работу без указания даты возобновления регулярного движения. «Штаб ООС приостановил деятельность КПВВ в два этапа: с 17 марта люди имели возможность пересечения линии разграничения только в направлении своей прописки: лица с регистрацией на неподконтрольной/ подконтрольной территории могли попасть только на неподконтрольную/ подконтрольную территорию соответственно. Также, работники ГПСУ могли предоставить разрешение на пересечение линии разграничения в срочных случаях (разлука с семьей, критическое состояние здоровья и т.д.). Начиная с 22 марта, [украинские] КПВВ полностью приостановили работу, в то время как "власть" неподконтрольных территорий сделала это днем ранее. Поэтому некоторые люди прошли [украинские] КПВВ, но им пришлось вернуться, потому что им не дали разрешение на пересечение на неподконтрольной стороне», – говорится в отчете.

Правозащитники уточняют, что из-за этих ограничений некоторые люди не могли пересечь линию разграничения, несмотря на наличие достаточных для этого оснований и соответствующей регистрации по месту жительства. «В результате этого, на всех КПВВ в конце месяца наблюдалась ситуация, при которой люди оказались в затруднительном положении, порой, не имея даже финансовой возможности для временного размещения. Наиболее острая ситуация сложилась на КПВВ "Станица Луганская": более 40 человек на подконтрольной стороне ожидали возможности пересечения линии разграничения. Они застряли на несколько дней, не зная, смогут ли вернуться домой до окончания карантина. Между тем люди, которые ожидали на КПВВ "Майорское", были обеспечены жильем и питанием благодаря местной власти и неправительственным организациям», – добавили правозащитники.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение визитов на 5 КПВВ в марте 2020 года. Были опрошены 1 416 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.