В «ЛНР» медики зарегистрировали 17 случаев заболевания COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день, 15 апреля. зарегистрировано 17 заболевших», – сказала она.

Кроме того, как утверждает Пащенко, у людей у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме. Под наблюдением находятся более 4-х тыс. человек.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.