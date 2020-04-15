RU
Все новости

В «ЛНР» медики зарегистрировали 17 случаев заболевания COVID-19

15.04.20 21:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день, 15 апреля. зарегистрировано 17 заболевших», – сказала она.

Кроме того, как утверждает Пащенко, у людей у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме. Под наблюдением находятся более 4-х тыс. человек.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк