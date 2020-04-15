Кризис в украинской промышленности: Портовики и аграрии просят государство о помощи (Видео)

Выжить в кризис пытаются и украинские сельхозпроизводители. Они, наряду с металлургами, – самые крупные налогоплательщики. И от того, как они переживут все эти скачки курса валют и карантин – зависит, как страна в целом пройдет нынешние трудные времена. Сейчас промышленники просят снизить портовые сборы, которые в Украине – одни из самых высоких в мире, передает телеканал «Украина».

Например, аграрии, занимающиеся гречкой, отмечают – в этом году ее сеять будет невыгодно. Из-за необдуманной госполитики сельхозпроизводители находятся под постоянным давлением трейдеров. А те в свою очередь жалуются на высокие портовые сборы. «От логистической составляющей на участке от поля до порта и зависит цена сельскохозяйственного производителя. И портовые сборы, и возврат НДС», – поясняет исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Больше всего Украина продает за границу зерно, металлопрокат и металлургическое сырье. Сейчас их стоимость на 35% состоит из транспортных расходов. Это плата за железнодорожные, портовые, автомобильные перевозки.

Федерация работодателей Украины просит правительство снизить портовый сбор на 20%. Их поддерживают зерновики, химики, металлурги.

«Портовый сбор в Украине выше, чем в других странах, в любых других портах Средиземноморья, глобально в 3-4 раза. По некоторым грузам (железная руда, уголь и пр.) разница в 4-5 раз. Это значит, что мы платим за наши грузы намного больше, чем наши конкуренты», – отмечает президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

В правительстве же заявили, что поблажек не будет. Деньги и самим нужны, чтобы обновить транспортную инфраструктуру. «Портовая инфраструктура фактически недоразвита. И нам необходимо проводить дноуглубление по отдельным причалам, модернизировать их, ремонтировать и пр. Это все требует финансирования», – говорит министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Чиновники хотят отдать тарифы под контроль независимой комиссии. Отраслевые эксперты предлагают – нужен отдельный «ценник» в каждом порту. «Если мы уменьшим стоимость в портах, мы увеличим конкурентоспособность отдельных портов, которые на данный момент недозагружены. Нужно таким образом протестировать эффект от уменьшения, допустим, припортового сбора – не в целом, а провести это точечно по портам», – считает президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах

В правительстве эту идею не поддерживают, и готовят законопроект о транспортной комиссии. Но говорят, что парламент документ может рассматривать вплоть до осени. А для украинских аграриев и промышленников, а с ними и для всей страны, этом может быть поздно.