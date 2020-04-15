Два банка начинают выдачу теплых кредитов

Госагентство «Госэнергоэффективность» заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками – Укргазбанком и Укрэксимбанк – по реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.
Так, в 2020 года Укргазбанк предоставит «теплые кредиты»:
- физическим лицам – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
- на приобретение твердотопливных котлов;
- ОСМД – на утепление многоэтажек.
В свою очередь, Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.
В результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение:
- 20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантив);
- 35% – на утепление индивидуального жилья;
- от 40% до 70% – для ОСМД.
Кроме этого, благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.
«В то же время, обращаем внимание всех заемщиков на необходимость соблюдения введенного карантина и заботы, в первую очередь, о собственном здоровье. В частности, банками введен условия для минимизации социальных контактов и рекомендуется использовать дистанционные каналы обслуживания», – говорится в сообщении.