Два банка начинают выдачу теплых кредитов

Госагентство «Госэнергоэффективность» заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками – Укргазбанком и Укрэксимбанк – по реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Так, в 2020 года Укргазбанк предоставит «теплые кредиты»:

физическим лицам – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

на приобретение твердотопливных котлов;

ОСМД – на утепление многоэтажек.

В свою очередь, Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

В результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантив);

35% – на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% – для ОСМД.

Кроме этого, благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.

«В то же время, обращаем внимание всех заемщиков на необходимость соблюдения введенного карантина и заботы, в первую очередь, о собственном здоровье. В частности, банками введен условия для минимизации социальных контактов и рекомендуется использовать дистанционные каналы обслуживания», – говорится в сообщении.