На Донетчине зафиксировали 132 подозрения на COVID-19

В Донецкой области с начала эпидемии зафиксировано 132 подозрения на заболевание коронавирусом. Лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у 12 человек. Таковы данные по состоянию на сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 132, из них детей – 24», – сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 15 апреля госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией 9 человек.

Медики уточнили, что за период эпидемии на Донетчине подтвержден диагноз COVID-19 у 12 человек, в том числе, по городам: Мариуполь – 6, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1, Славянск – 1.

За это время 1 человек умер, вылечились 7 человек. Также, 22 человека ожидают результатов обследования.