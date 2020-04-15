Украина вернет из плена десятки своих граждан, – Резников

Украина вернет из плена при обмене с «ЛНР» и «ДНР» десятки своих граждан. Обмен запланирован на «завтра-послезавтра». Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, в эфире Hromadske.

«Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины», – рассказал Резников.

Назвать точное количество или имена пленных министр отказался, «чтобы не сорвать обмен».

На вопрос, кого Украина передаст незаконным вооруженным формированиям (НВФ), Резников ответил: «Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать».

Он уточнил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако назвать точное количество человек в этом списке или их имена он также отказался.

Министр отметил, что обмен будет «завтра-послезавтра», а сейчас идет «нормальный рабочий процесс», связанный со сложностями, в частности из-за пандемии коронавируса.

«Согласовывается много вопросов, связанных именно с логистикой этого обмена», – сказал он.

Резников уточнил, что, скорее всего, обмен состоится в двух местах, потому что «ЛНР» и «ДНР» имеют «границу», на котором сейчас есть ограничения, то есть в случае перевозки пленных из неподконтрольной Донетчины на Луганщину или наоборот, им нужно будет провести 14 дней в обсервации там, а после возвращения на подконтрольную Украины территорию – еще 14 дней.

Резников рассказал, что после возвращения на подконтрольную Украины территорию освобожденные из плена должны будут пройти двухнедельную обсервацию, в связи с чем не смогут видеться с родными.

Напомним, что в «ДНР» сообщили, что обмен пленными должен состояться завтра, 16 апреля.