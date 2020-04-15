На Донетчине работника «Укрзализныци» подозревают в проведении «референдума ДНР»

В Донецкой области работнику «Укрзализныци» сообщили о подозрении в проведении незаконного «референдума ДНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области работнику акционерного общества "Укрзализныця" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в мае 2014 года мужчина, выполняя функции «члена участковой избирательной комиссии», расположенного в помещении школы № 5 Константиновки, принял участие в проведении незаконного «референдума» по определению самостоятельности «ДНР».

Сейчас продолжается досудебное расследование.