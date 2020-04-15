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В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая, – росСМИ

15.04.20 22:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом сообщает российской интернет-издание «РБК» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ, и собеседника, близкого к Минобороны РФ.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в завтра, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Напомним, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области хотят провести парад 9 мая ко Дню победы, возможно, без зрителей.

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