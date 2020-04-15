Пересечение линии разграничения: Что делать, если НВФ не пропустили

Несмотря на действие временных ограничений на пересечение линии разграничения на Донбассе, в исключительных случаях гуманитарного характера пропуск через украинские КПВВ возможен. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила пресс-служба Донецкого погранотряда в Facebook.

Такой пропуск осуществляется по отдельному решению Командующего Объединенных сил.

«[При разрешении на пересечения] пограничники также отслеживают, не вернется ли гражданин в обратном направлении из-за заблокированного пророссийскими боевиками въезда на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.

«Акцентируем внимание – в случае отказа в пропуске со стороны оккупантов следует безотлагательно двигаться на контролируемую территории, чтобы не оставаться в "серой зоне" надолго», – сообщили в Донецком погранотряде.

Пограничники акцентируют, что они как во время штатной работы КПВВ, так и во время карантина, готовы обеспечивать безопасность мирных граждан. «На линии разграничения на Донбассе до карантина пограничники на оборонительных позициях отслеживали действия противника и контролировали движение граждан гуманитарными дорожными коридорами. Ведь российские наемники периодически обстреливая пути, по которым передвигаются гражданские, пытаются обострить ситуацию именно у контрольных пунктов. Поэтому "зеленые береты", как в карантин, так и во время штатной работы КПВВ в готовности к действию для обеспечения безопасности мирных граждан», – говорится в сообщении, уточняя, что в случае КПВВ «Гнутово» за спинами военнослужащих Донецкого пограничного отряда также находится населенный пункт.