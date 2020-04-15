На Луганщине легализовали труд почти 10 тыс. граждан

В Луганской области за январь-март 2020 года легализовали труд труд почти 10 тыс. граждан. Об этом, сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

«По результатам принятых мер контроля за работодателями по соблюдению ими законодательства по оформлению трудовых отношений с наемными лицами в январе-марте 2020 года легализован труд 9 тыс. 656 граждан», – говорится в сообщении.

При этом, в бюджет дополнительно поступили 6,7 млн грн единого взноса, 5,5 млн грн налога на доходы физических лиц и 500 тыс. грн военного сбора.

Кроме того, по данным ГНС, с начала года выявлено и привлечено к государственной регистрации 424 гражданина, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. По результатам проведенных мероприятий по легализации их предпринимательской деятельности уплачено 390,18 тыс. грн единого взноса и 226,6 тыс. грн единого налога.

Напомним, в Луганской области налоговики за 2019 год легализовали труд 1 тыс. 350 человек, а также заставили зарегистрироваться более 1 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность незаконно.