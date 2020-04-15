На Донетчине домашнему тирану грозит до 2 лет за решеткой

В Донецкой области жителя Покровска будут судить за систематическое домашнее насилие. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении жителя Покровска, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1 (умышленное систематическое психологическое насилие в отношении другого лица, с которой виновный находится в семейных отношениях) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в течение марта 2020 года мужчина систематически приходил в состоянии алкогольного опьянения к своей бывшей сожительнице и устраивал с ней ссоры. «При этом, злоумышленник высказывался в адрес женщины нецензурной бранью, чем оскорблял ее, унижал честь и достоинство и угрожал применением насилия, чем нанес ей психологические страдания», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако 44 составленные в отношении него протокола с наложением административного взыскания в виде общественных работ и штрафов, на его поведение не повлияли.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает от 150 до 240 часов общественных работ, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.