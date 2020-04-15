В мире более 500 тысяч человек вылечились от коронавируса

По состоянию на вечер 15 апреля во мире 505 282 человека выздоровели после коронавирусной болезни COVID-19. Об этом со ссылкой на данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире пишет Hromadske .

Всего в мире 243 000 943 людей заразились коронавирусом, из них 131 333 человека умерли.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, 82295 пациентов с коронавирусом, из них 77 816 – выздоровели.

Сейчас в США зафиксировали больше всего больных – 622 102 пациента, из них выздоровели – 47 707. В Испании зафиксировали – 177 633 больных, из них 70 853 – успешно выздоровели. Также в Германии 72 600 пациентов, вылечились, среди всего 133 154 инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус не исчезнет, ​​пока ученые не изобретут вакцину.