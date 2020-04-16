Стало известно, где пройдут обсервацию освобожденные из плена «ЛНР» и «ДНР» украинцы

Освобожденные во время обмена пленными с «ЛНР» и «ДНР» украинцы пройдут обязательную обсервацию на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии «РБК – Украина».

Он отметил, что после обмена освобожденные граждане Украины будут проходить обсервацию на подконтрольной украинским властям территории, недалеко от линии разграничения, в одном месте.

«Там нормальные, хорошие условия. Люди будут обеспечены одеждой, медицинским осмотром и средствами связи для того, чтобы они могли в течение двух недель общаться с родственниками перед тем, как они смогут обнять друг друга», – заверил Резников.

Ранее сообщалось, что Украина вернет из плена при обмене с «ЛНР» и «ДНР» десятки своих граждан. Обмен запланирован на «завтра-послезавтра». По словам Алексея Резникова, обмен пленными будет проводиться в двух локациях на Донбассе. Также, обмен затруднен ситуацией с коронавирусом и наличием «границы» между «ЛНР» и «ДНР».

Напомним, что в «ДНР» сообщили, что обмен пленными должен состояться 16 апреля.