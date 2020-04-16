Проверки, пенсии, передвижение при карантине: Агентство ООН по делам беженцев отвечает на вопросы переселенцев

Правовые новости по теме коронавируса не сходят со страниц СМИ и постов в социальных сетях. Каждый день на горячую линию Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) поступает множество вопросов о том, как повлияет то или иное нововведение на свободу передвижения людей и получение ими государственных выплат.

Для «Донецких новостей» УВКБ ООН подготовило ответы на наиболее популярные вопросы, которые беспокоят переселенцев и лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

ПРОВЕРКИ, ПЕНСИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

«Я пенсионер, нахожусь в группе риска COVID-19. Я не хочу посещать общественные места, но поскольку я являюсь внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), мне необходимо пройти проверку, чтобы не потерять социальные выплаты и пенсию. Надо ли мне идти в управление социальной защиты?»

– С целью защиты лиц, относящихся к группам риска, Кабинет министров Украины (КМУ) принял ряд мер по минимизации рисков заражения. Эти меры включают в себя ограничения работы учреждений и предприятий. В частности, работа государственных учреждений была ограничена таким образом, чтобы минимизировать контакты между людьми.

Одной из первых таких мер стало принятие Верховной Радой Украины (ВРУ) закона, запрещающего проведение проверок во время карантинных мер и в течение 30 дней после их снятия. Это также означает, что в период карантина не будет задержек в начислении пенсий, адресной помощи или других социальных выплат. Пожалуйста, оставайтесь дома и берегите себя.

Больше информации по предоставлению социальной помощи Вы сможете найти на вебсайте Министерства социальной политики Украины. Также можно обращаться с жалобами касательно доступа к пенсиям и социальным выплатам на горячую линию КМУ по номеру 15-45.

«Я зарегистрирована как ВПЛ в Авдеевке, но проживаю в Горловке. Раньше я регулярно приезжала в Авдеевку, чтобы получить свою пенсию, пройти идентификацию и верификацию. Сейчас пункты пропуска закрыты. Я боюсь потерять свою пенсию. Для меня жизненно важно сводить концы с концами, иметь пищу и лекарства. Как мне попасть в "Ощадбанк"?»

– Вам не нужно приходить в «Ощадбанк», пока действуют карантинные меры и в течение 30 дней после их снятия. КМУ и ВРУ приняли решение о том, что все пенсии будут начислены на личные банковские счета. Не будут проводиться никакие процедуры идентификации и верификации.

Больше информации о работе «Ощадбанка» во время карантина, включая вопросы идентификации, можно найти на веб-сайте банка или позвонив на горячую линию банка 0 800 210 800.

«Моя банковская карточка "Ощадбанка" становится недействительной с 15 апреля. Как мне ее возобновить?»

– «Ощадбанком» было принято решение продлить действие всех карточек, которые становятся недействительными во время карантинных мер, до 1 июля 2020 года. Это значит, что Вам не нужно идти в отделение банка. Вместо этого, Вы сможете продолжать пользоваться своей картой в магазинах и банкоматах. Больше информации можете найти на вебсайте Ощадбанка или позвонить на горячую линию учреждения 0 800 210 800.

Другие банки также приняли решение об удаленном выпуске карточек (клиентам не нужно идти в банк) или продлении срока действия карточек.

«Я мать-одиночка, которая самостоятельно воспитывает трех маленьких детей. Мы переселенцы и арендуем жилье. Я существенно завишу от социальной помощи малообеспеченным семьям и субсидий. Как мне подтвердить свое право на их получение во время карантинных мер?»

– Выплата помощи малообеспеченным семьям будет автоматически продлена на период карантина и 30 дней после его окончания. Право на получение субсидий тоже не будет пересмотрено во время карантина. Нет необходимости приходить в управление социальной защиты и приносить туда необходимые документы. После завершения карантинных мер, помощь, выплаченная в течение этого периода, будет подлежать перерасчету.

Больше информации по предоставлению социальной помощи Вы сможете найти на веб-сайте Министерства социальной политики Украины.

«Я ВПЛ с третьей группой инвалидности. Для ее подтверждения, мне необходимо проходить регулярный медицинский осмотр. Это дает мне право получать социальные выплаты. В то же время, во время карантина медико-социальная комиссия (МСЭК) в моем поселке не работает. Я могу потерять выплаты по инвалидности, которые являются существенной частью моего дохода. Что мне делать?»

– Согласно решению КМУ, продолжение выплат по инвалидности будет осуществляться автоматически, то есть без необходимости проходить осмотр в МСЭК. Такое автоматическое продление будет происходить во время карантинных мер и в течение 30 дней после их снятия. Управления социальной защиты не будут требовать никаких документов для продолжения осуществления Ваших выплат по инвалидности.

После снятия карантинных мер уполномоченные государственные органы опубликуют разъяснения касательно повторной подачи заявления на получение пенсионных выплат и перерасчета осуществленных выплат.

Этот подход также применяется к социальным выплатам, выплачиваемым детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства.

Больше информации по предоставлению социальной помощи Вы сможете найти на веб-сайте Министерства социальной политики Украины. С жалобами касательно доступа к социальным выплатам по инвалидности можно обращаться на горячую линию КМУ по номеру 15-45.

«Из-за COVID-19 прекратил функционировать бизнес, в котором я работал. Я потерял работу! Я проживаю на съемной квартире с семьей. Мне некуда идти. Транспорт не ходит. Я даже не могу вернуться в покинутое место жительства. Могу ли я зарегистрироваться как безработный? Когда я получу выплаты по безработице?»

– КМУ принял решение, что центры занятости должны зарегистрировать любое лицо, потерявшее работу во время карантина и в течение 30 дней после его завершения, как безработное в тот же день, когда они получили информацию о потере этим лицом работы. Подтверждающие документы могут быть предоставлены в электронном формате. Выплаты по безработице должны быть назначены Вашим местным центром занятости со дня подачи заявления и подтверждения статуса безработного (при обычных обстоятельствах лица начинают получать такие выплаты только через два месяца со дня получения статуса безработного). Центр занятости также предложит Вам возможности трудоустройства в Вашем месте жительства.

Больше информации Вы сможете найти на веб-сайте Центров занятости.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

«Я слышала, что есть ограничения передвижения из/в Донецкую и Луганскую области. Это правда?»

– Да. С 28 марта въезд в Донецкую и Луганскую области из Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничен. Лицам, чье место жительства зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях, не рекомендуется выезжать за пределы этих областей, в то время как лицам, чье место жительства зарегистрировано в других областях, не рекомендуется туда въезжать. Физическим и юридическим лицам, оказывающим поддержку Донецкой и Луганской областям в виде продуктовых наборов, медицинских средств и других подобных продуктов, а также персоналу международных организаций (ООН, ОБСЕ и МККК) предоставляется большая свобода передвижения.

«Мне нужно добраться в Горловку из Мариуполя. Смогу ли я это сделать во время карантина?»

– В соответствии с последней известной информацией от 8 апреля 2020 года, пересечение линии разграничения в Донецкой области не разрешается даже при наличии гуманитарных оснований. Это вызвано ограничениями, введенными де-факто властью, которая не разрешает ни один тип пересечения пунктов пропуска в/с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Больше информации публикуется на Facebook-странице Операции Объединенных сил (ООС).

«Я живу в Херсоне. Есть ли у меня шанс проведать бабушку с дедушкой, которые живут в Крыму?»

– Карантинные меры включают в себя ограничения свободы передвижения. Пока они не будут сняты, пересечение пунктов пропуска на административной границе с Крымом разрешено в таком формате:

лицам, чье место жительства зарегистрировано в Крыму (включая Севастополь), можно въезжать в Крым;

лицам, чье место жительства зарегистрировано на контролируемой Украиной территории, можно выезжать из Крыма.

при наличии серьезных оснований гуманитарного характера (воссоединение семей, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника), может быть принято отдельное решение о пересечении.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив на горячую линию Государственной пограничной службы Украины по номеру 15-98, а также на веб-сайте ведомства.

ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

«Я переселенка, проживаю в социальной квартире. Я потеряла свой доход с начала введения карантинных мер. Боюсь, что не смогу платить за коммунальные услуги, если карантин продлят еще на месяц. Они выселят меня?»

– Во время карантина принудительное выселение запрещено. Более того, если Вы потеряли работу из-за карантина, Вы можете подать заявление на получение статуса безработного. Тогда Вы будете получать от государства выплаты по безработице. Вы также можете подать заявление на получение субсидий.

Больше информации Вы сможете найти на веб-сайте Центров занятости.

«Что мне делать, если мои права нарушены? Например, если прекращены выплаты моей адресной помощи или пенсии? Или если они не начислят мне выплаты по безработице? Есть ли возможность пожаловаться?»

– Если у Вас возникли трудности с получением любых социальных выплат, обратитесь в Министерство социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua).

Если у Вас возникли трудности с пересечением линии разграничения в Донецкой или Луганской области или административной границы с Крымом, или любые другие вопросы, связанные с конфликтом, обратитесь в Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (https://mtot.gov.ua).

В случае если Вы наблюдаете любое нарушение Ваших прав, сообщите об этом Уполномоченному ВРУ по правам человека, позвонив на горячую линию по номеру 0 800 50 17 20 или на горячую линию Кабинета министров Украины по номеру 15-45.

Вы можете получить правовую помощь в центрах предоставления бесплатной правовой помощи, расположенных в Вашем регионе. Больше информации – на веб-сайте.

В случае если Вы нуждаетесь в более детальной правовой консультации, Вы можете позвонить на горячие линии неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав человека, и международных организаций: