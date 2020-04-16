Насколько реален дефицит продовольствия в Украине?

Весь последний месяц правительство постоянно заявляло о своих немалых успехах в борьбе с ростом цен на продукты питания в Украине. А вчера оно официально заявило, что возвращает государственное регулирование цен на социальные продукты, а также некоторые лекарства и медицинские изделия. Это поставило под сомнение реальность объявленных ранее побед над ценами.

Более того. Пессимисты всерьез опасаются, что подобное регулирование в нынешних украинских реалиях может вылиться в дефицит именно тех продуктов и медикаментов, стоимость которых правительство так неожиданно решило регулировать…

Цены пустились в галоп

Как известно, постоянный вялотекущий рост цен на продовольствие в Украине превратился в бодрый и заметный рост в начале марта нынешнего года. И поначалу его связывали исключительно с паникой населения из-за развернувшейся пандемией коронавируса и последовавшего за ним карантина. И действительно, украинцы в это время массово устремились в супермаркеты, чтобы создать себе дома «стратегические резервы» продуктов на случай всяких неприятных неожиданностей от вируса и властей. Однако, объективно говоря, даже такой рост спроса сам по себе не мог повлечь настолько резкий рост цен.

К концу марта Антимонопольный комитет (АМКУ) поделился своими наблюдениями по этому поводу. Согласно этим наблюдениям выходило, что некоторые виды продуктов подорожали так, что это невозможно было рационально объяснить. К примеру, гречневая крупа менее чем за месяц выросла цене более чем в 1,5 раза, а картофель – и вовсе в 1,6 раза. На фоне такого, за тот же период рост стоимости, к примеру, сахара «лишь» на 16% или пшена на 24% воспринимались почти как мелочи.

Тем не менее, АМКУ потребовал официальных объяснений по поводу обоснованности повышения цен у многих торговых сетей. В их числе: «Novus», «Ашан», «Metro Cash&Carry Ukraine», «Сільпо», «Billa», Varus, «ЕКО маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт» и «АТБ».

Представители ритейла (розничная торговля) не стали отрицать справедливость некоторых «наблюдений» АМКУ. Более того. Крупнейшая торговая сеть страны «АТБ-Маркет» заявила, что в связи с ростом закупочных цен вынуждена повысить розничные цены на продукты питания.

По их данным, поставщики увеличили отпускные цены на капусту на… 132-150%, на лук – на 117-121%, морковь – на 70-114%, картофель – на 25-58%, свеклу – 84-127%. На фоне этого ценового «разгула» гречка подорожала «лишь» на 51%, лимоны – на 37%, крупы – на 11%, макароны – на 9,5%, сахар – на 8%, яйца – на 6%, а мука – на 5%. Интересно, что процесс этот не остановился до сих пор.

«Хотел поделиться последним примером за последние дни. Нам поступила информация от крупнейших производителей яиц о плановом повышении цен на 18%», –сообщил несколько дней назад генеральный директор сети «АТБ» Борис Марков.

Карантин как стимул для цен

Тем не менее, в первый день апреля премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень. Официальная причина: «чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них». Всерьез это тогда почти никто не воспринял.

Дело в том, что в последний день марта та же сеть АТБ заявила о снижении некоторых торговых наценок. «Компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания. Так на 2-3% будут снижены наценки на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею, и на 4-8% – на овощи и фрукты– заявил тогда Марков.

Вскоре свою информацию обнародовали и аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). По их данным выходило, что за март капуста уже подорожала на 86% (до 8,46 грн за кг), морковь – на 48% (до 8,1 грн за кг), свекла на 47% (до 8,45 грн за кг), картофель – на 39% (до 16,8 грн за кг), мука и хлебобулочные изделия – на 20-25%, свинина и говядина – в среднем на 18%. Эксперты отметили также существенное подорожание продуктов-«антисептиков» – чеснока, лука и лимонов.

Среди факторов, способствовавших росту цен на продовольствие в УКАБ отметили отсутствие междугороднего сообщения и закрытие рынков из-за карантина. Рынки в последствии правительство попыталось открыть, однако проработали они очень недолго и снова были закрыты.

Население скупилось и цены остановились

Уже на следующий день премьер Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что рост цен на социально значимые товары в Украине остановлен. Более того, некоторые продукты питания даже подешевели.

А на следующий день заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отметил, что ажиотажный спрос украинцев на продукты, наблюдавшийся последние недели в связи с введением карантина, снизился. «Объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару – на 27%, салу – на 30% и сливочному маслу – на 50%. По ТОП-3 продуктам, вокруг которых больше всего дискуссии в последние дни, ажиотаж и реализация также снижается: гречка – на 17%, мука – на 10%, лук – на 22%», – проинформировал он.

В то же время, по словам Высоцкого, запасы продовольствия в Украине к 1 апреля в сравнении с 25 марта существенно выросли. Сливочного масла и куриных тушек стало больше на 48%, макарон – на 47%, пшеничной муки – на 43%, риса – на 42%, молока – на 39%, гречневой крупы и подсолнечного масла – на 36% и сахара – на 33%.

Все это выглядело вполне солидно, пока он же не обнародовал мониторинг запасов продуктов питания за период 27 марта – 3 апреля. Из них было видно, что торговые сети обеспечены в среднем: гречкой – на 37 дней торговли, рисом, подсолнечным и сливочным маслом – на 25 дней, сахаром – на 20 дней, пшеничной мукой – на 13 дней, яйцами – на 7 дней и куриными тушками – на 1 день.

Эту статистику по росту запасов продуктов чиновник привел в ответ на регулярно высказываемые опасения различны экспертов о возможном дефиците еды в Украине в связи с карантином, закрытием границ и резким ростом спроса.

Забытое слово – дефицит

Тем не менее, ситуация с возможным дефицитом продовольствия как бы все время «висела в воздухе».

Три международных организации – Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) выступили с совместным заявлением о том, что во всем мире из-за мер по борьбе с пандемией могут начаться трудности с поставками продовольствия, что приведет к резкому росту цен на него…

«Продовольственной безопасности Украины ничто не угрожает. Украина не только полностью обеспечивает собственные потребности во всех социально значимых продуктах питания, но и является одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя, сои. И оснований для запрета экспорта зерновых нет», – ответил всем сомневающимся глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский.

«Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильна и контролируема. Никакого дефицита хлеба не будет. Есть три основные причины подорожания продуктов. Во-первых, сезонность, т.к. перед Пасхой традиционно растут цены на некоторые продукты. Во-вторых, девальвация гривны и, в-третьих, спекулятивный элемент, над обузданием которого мы уже работаем. Ажиотажный рост цен на определенные товары удалось остановить. Повторю, мы работаем над недопущением продовольственного дефицита и стабилизацией цен на продукты первой необходимости и медицинские изделия», – заявил пару дней назад глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

Чем поможет регулирование?

В то же время, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сообщил, что Офис президента и Минэкономразвития создадут совет по продовольственной безопасности. «Сейчас национальный приоритет номер один в Украине – это борьба с коронавирусом. Но после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса. Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях – реально будет зависеть будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году», – пояснил он такой шаг.

Что подразумевается под «защитой продовольственной безопасности» стало ясно 15 апреля, когда глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко сообщил, что с этого дня правительство возвращается к государственному регулированию цен на 10 социальных продуктов, 8 лекарственных средств, маски и перчатки. Регулирование будет действовать до окончания чрезвычайной ситуации.

Пока под государственное регулирование попали: гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа. При этом, в правительстве сообщили, что при необходимости могут расширить этот список. «Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму теперь обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор», – акцентировал Дорошенко.

Подобный механизм уже действовал в Украине до июля 2017 года после чего был правительством отменен. Интересно, что причиной его отмены стало как раз… сильное обнищание украинцев. «Ранее социальную группу товаров покупало около 15%, а большинство покупателей предпочитали средний ценовой сегмент. Но сейчас, согласно нашим данным, социальную группу товаров предпочитает до 60% населения в зависимости от региона проживания», – отмечал еще в сентябре 2015 года Алексей Дорошенко, будучи тогда директором Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. В такой ситуации представители торговли заявили, что социальная группа больше не социальная группа. Она основная группа товаров и регулирование ее цен недопустимо. Так как провоцирует… дефицит продовольствия. Тогдашнее правительство Владимира Гройсмана с ними согласилось.

Как сложится ситуация на этот раз?