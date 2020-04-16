В «ЛНР»: В Первомайске запретили движение всех видов транспорта

В «ЛНР» ввели на территории Первомайска строгий режим самоизоляции. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Ввести на территории города Первомайска строгий режим самоизоляции граждан с обязательным соблюдением требований по использованию средств защиты органов дыхания. Срок – с 18:00 15 апреля 2020 года до особого распоряжения», – сообщают в «ЛНР».

Кроме того, введен запрет на передвижение всех видов общественного транспорта – городского, пригородного, междугороднего, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.