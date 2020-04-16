Дважды в день: В Горловке показали, как дезинфицируют рынок (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на рынках ежедневно, по графику, проводят дезинфекцию. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

В частности, в «ДНР» показали «республиканский» рынок 23/2, расположенный на ул. Первомайской в Горловке. Как рассказывают сотрудники рынка, дезинфекция проводится ежедневно утром, перед тем, как приходят продавцы. Ее выполняет охранник – он распыляет дезинфицирующее средство в защитном костюме и перчатках.

Второй раз обработка проводится после закрытия рынка – ее выполняет дворник. Обрабатываются торговые места, роллеты, прилавки.

Реализаторы работают в масках.

В «ДНР» также уверяют, что дефицита товаров нет. Качество товаров проверяют активисты «народного контроля», которые рассказывают о том, что не на всех товарах присутствуют ценники. Также есть и другие «незначительные замечания», однако, уверяют активисты, они устраняются после проверок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube