Все в ажурной листве: В Донецке скоро зацветут каштаны и сирень (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке каштаны выбросили свечки, и скоро распустятся. Новые кадры опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

«Тучи, тучи... Ах, какие были вечером тучи, я все гадала, пойдет снег или дождь, успеем ли мы добежать до дома, но все обошлось. Мы прошлись до памятника, людей практически не было в 19:00, народ соблюдает карантин. В нижней части парка каштаны выбросили свои свечки, через пару дней зацветут, как и сирень», – отметила Карпачева.

«Люблю этот период весны, когда все в ажурной листве, еще нет глубоких теней, все прозрачное, воздушное», – добавила она.