Карантин, так карантин: На Донетчине снова закрывают рынки (Документ)

С сегодняшнего дня, 16 апреля, и до завершения карантина в Донецкой области должны быть закрыты все рынки. Соответствующее постановление издал накануне главный государственный санитарный врач Донецкой области Василий Гончаренко, передают «Донецкие новости».

Постановление №3 от 15.04.2020 «О временном запрете работы рынков на период действия карантина» опубликовала в Facebook военно-гражданская администрация Торецка.

В документе отмечается, что запрет вводится с целью обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 на территории Донецкой области.

«Главам райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов, советов объединенных территориальных громад, руководителям военно-гражданских администраций временно запретить работу продовольственных и непродовольственных рынков с 16 апреля 2020 года до окончания установленного периода карантина. Обеспечить контроль выполнения этого постановления под персональную ответственность», – говорится в постановлении.

В преамбуле документа указано, что основанием для принятия такого решения в Донецкой области, в частности, стала отмена постановления главного государственного санитарного врача Украины, в котором регламентировались условия работы рынков во время карантина.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Донецкой области продолжали работу 24 продуктовых рынка.