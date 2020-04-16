В «ДНР» заявили, что автобус с удерживаемыми в плену людьми прибыл к КПП «Горловка» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины к контрольно-пропускному пункту «Горловка» сегодня, 16 апреля, прибыл автобус с удерживаемыми в плену людьми. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», в этом районе сегодня должен пройти обмен пленными с украинской стороной.

«Удерживаемые лица были доставлены сотрудниками полиции ДНР. В эти минуты участники обмена проходят процедуру дактилоскопии… Процесс обмена пленными должен начаться в 8:00», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что Украина вернет из плена при обмене с «ЛНР» и «ДНР» десятки своих граждан. По словам Алексея Резникова, обмен пленными будет проводиться в двух локациях на Донбассе. Также, обмен затруднен ситуацией с коронавирусом и наличием «границы» между «ЛНР» и «ДНР».

Напомним, ранее в «ДНР» сообщили, что обмен пленными должен состояться 16 апреля.