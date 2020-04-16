В ОБСЕ сообщили о новых фактах препятствования работе со стороны НВФ

14 и 15 апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь запретили патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ по официальным дорожным коридорам: дважды в Луганской области и один раз в Донецкой области. При этом дальнейшая попытка проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы в Донецкой области не была успешной из-за наличия препятствия. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 15 апреля.

Так, днем 14 апреля на блокпосте возле неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) команда Миссии, направлявшаяся из подконтрольных украинскому правительству районов, не смогла проехать в неподконтрольные районы из-за наличия шипов, установленных поперек дороги, и предупреждающего о минной опасности знака посреди дороги. Наблюдатели отметили отсутствие членов НВФ.

14 и 15 апреля на блокпосте НВФ к югу от моста возле Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ запретили патрулям СММ проход: один раз в подконтрольные украинскому правительству районы и еще раз – в неподконтрольные, объяснив это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

Днем 15 апреля на блокпосте, который находится примерно в 600 м к западу от неподконтрольного Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.) члены НВФ запретили команде Миссии, следовавшей из подконтрольных украинскому правительству районов, проехать в неподконтрольные, мотивируя это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

«СММ начала сталкиваться с неоднократными отказами во время попыток прохода/проезда в неподконтрольные правительству районы на блокпостах вооруженных формирований начиная с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечается в оперативном отчете Миссии.