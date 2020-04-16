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В Донецке показали, где находится «министерство связи» (Фото)

16.04.20 09:12
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка прогулялся по городу. Во время прогулки он запечатлел бизнес-центр Sky City, в котором сегодня находится «министерство связи ДНР».

По словам дончанина, здание по ул. Артема высотой в 21 этаж было сдано в эксплуатацию в 2012 году. После этого в нем начали сдавать в аренду офисы. С началом военного конфликта бизнес начал закрываться, и в итоге «ДНР» разместила в здании «министерство связи».

«Сейчас здесь находится министерство связи ДНР», – сообщил житель Донецка.

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