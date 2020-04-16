«Наборы для малыша»: В Славянске будут выдавать помощь на новорожденных

В период карантина в Славянске (Донецкая обл.) планируют выдавать одноразовую помощь на новорожденных детей в виде «наборов для малыша». Решение ходатайствовать перед горсоветом об утверждении соответствующей программы принял исполком городского совета на заседании 15 апреля, передают «Донецкие новости».

На городскую программу «Обеспечение ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью "набор для малыша"» из городского бюджета выделят 180 тыс. грн.

Как предусматривается, пакеты для новорожденных должны выдаваться непосредственно в роддоме.

«"Набор для малыша" является одноразовой, бесплатной, безвозвратной, адресной социальной помощью семьям, в которых родился ребенок, в случае отсутствия матери / отца – родственникам, опекунам, приемным родителям, родителям-воспитателям или патронатным воспитателям новорожденного ребенка», – говорится в приложении к программе о порядке обеспечения «наборами для малыша».

Помощь будет выдаваться на каждого новорожденного ребенка за исключением особых случаев (в случае отказа матери от ребенка или смерти ребенка).

Если на момент выписки матери с ребенком из учреждения здравоохранения «наборов для малыша» не будет в наличии, должна быть выдана соответствующая справка о том, что помощь не получена. В последствии детский набор должен выдать Славянский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи не позднее, чем через 60 дней после рождения ребенка.