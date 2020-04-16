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До 22 м/с: Сегодня на Донбассе будет ветрено

16.04.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 16 апреля, в Украине ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра 17 – 22 м/с», – сказано в сообщении ГСЧС.

Также в ГСЧС предупредили о заморозках.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия. В Киевской области ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия», – говорится в сообщении.

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