До 22 м/с: Сегодня на Донбассе будет ветрено

Сегодня, 16 апреля, в Украине ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра 17 – 22 м/с», – сказано в сообщении ГСЧС.

Также в ГСЧС предупредили о заморозках.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия. В Киевской области ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия», – говорится в сообщении.