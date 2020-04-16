Попали в ловушку: Полиция задержала нападавших на фермера в Краматорске (Фото)

На одном из блокпостов под Мариуполем полицейские задержали преступную группу, которая совершила разбойное нападение на фермера в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В субботу, 11 апреля, около 5:30, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на дом предпринимателя, владельца фермерского хозяйства.

«Нападавшие проникли в дом путем отжима пластикового окна. Когда на шум вышел хозяин, злоумышленники сбили его с ног, избили, причинив многочисленные травмы головы и тела. Мужчину связали, забрали у него ключи от сейфа, откуда похитили 70 тыс. долл., 200 тыс. грн, ювелирные изделия из золота общим весом около 200 г. Скрылись на автомобиле ВАЗ», – рассказали в полиции об обстоятельствах нападения.

Оперативники выяснили, что преступная группа постоянно передвигается. Было установлено, что подозреваемые в нападении скрываются в Запорожской области и оттуда направляются в Мариуполь.

Полицейские подготовили ловушку на одном из блокпостов, пропустив их через другие. Когда беглецы спокойно проходили проверку, полиция блокировала автомобиль. Как выяснилось, в состав группировки входили четверо местных жителей Донецкой области, один из которых ранее судим. Все были задержаны.

У злоумышленников изъяли часть похищенных денег и ювелирные изделия, которые возвратят законному владельцу.

В данное время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.