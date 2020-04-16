В ВСУ подтвердили 5 новых случаев коронавируса

По состоянию на сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. За сутки подтверждены 5 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный», – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 274 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 40 человек.

За сутки подтверждены 5 новых случаев заболевания COVID-19.

«У военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа и с 05.04.2020 находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10.04.20120 вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона которые с 09.04.2020 находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. У работника Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, которая с 13.04.2020 в соответствии с рекомендациями семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях», – проинформировали в Командовании Медицинских сил.