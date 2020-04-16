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На КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев, – Кириленко (Фото)

16.04.20 09:49
Фото со страницы Павла Кириленко
Фото со страницы Павла Кириленко

На КПВВ «Майорское» сегодня, 16 апреля, встретили первых освобожденных из плена украинцев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«На КПВВ "Майорское" встретили первых освобожденных из плена украинцев. Такой обмен состоится сегодня и на Луганщине. В целом должны забрать 19 наших граждан. Все они 14 дней будут находиться на обсервации», – написал Кириленко.

«Напомню, что это уже 3-й обмен при каденции президента Владимира Зеленского. В сентябре 2019-го были освобождены 35 украинцев, в декабре – 76», – добавил он.

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