Сводка из зоны ООС за 15 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции вблизи Попасной из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские позиции рядом с Водяным из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» и «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.