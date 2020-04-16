В Украине зарегистрирован 4161 случай COVID-19, – Минздрав

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 397 случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусная инфекция выявлена у 29 детей и 104 медицинских работников. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В целом по Украине – 4161 человек с заболеванием COVID-19. Выздоровели 186 человек, умерли 116. За последние сутки проведено 4475 тестирований», – сказал Степанов.

Он уточнил, что за минувшие сутки госпитализированы 87 человек, из них 3 детей и 12 медработников. Выздоровели 43 человека, умерли за сутки 8 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Черновицкой области, здесь заболевание выявили у 73 человек.

По данным на 16 апреля, по распространению COVID-19 в регионах лидируют: Черновицкая область – 662 случая, Киев – 644 случая, Ивано-Франковская область – 401 случай заболевания.

В Донецкой и Луганской областях новые случаи COVID-19 за минувшие сутки не выявлены. На Донетчине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 12 случаев заболевания, на Луганщине – 4.