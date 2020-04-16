RU
Все новости

В «ЛНР» заявили, что пленные уже находятся на месте обмена (Фото)

16.04.20 10:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Удерживавшиеся на территории ЛНР в связи с конфликтом на Донбассе лица прибыли к линии соприкосновения в районе моста у Счастья, где будет проходить обмен пленными. В настоящее время представители Международного Комитета Красного Креста проводят окончательную верификацию пленных непосредственно перед обменом удерживаемыми лицами», – уверяют в «ЛНР».

Украинской стороне собираются передать 11 человек. «Мы передаем украинской стороне 11 человек, забираем 7 человек. В результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, 1 человек, который раньше обращался к нам за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене», – сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк