На Донетчине женщина нашла в газовой плите гранату

В с. Заря (Никольский р-н, Донецкая обл.) женщина, переехав в новое жилье, нашла в газовой плите гранату. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 15 апреля диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение от жительницы одной из квартир на ул. Новоселов в с. Заря.

«Женщина сообщила, что во время переезда в новое жилье и осмотра помещения, она обнаружили в газовой плите предметы, внешне похожие на боеприпасы. Пиротехники части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, изъяли для дальнейшего обезвреживания обнаруженные боеприпасы, а именно: 1 граната РГД-5 и 1 запал УЗРГМ-2», – рассказали в ГСЧС.